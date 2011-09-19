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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 11:25 BJT

〔中国新债〕上海电气集团将于周四发行20亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月19日电---中国最大电力设备供应商--上海电气(集团)总公司周一公告称,将于周四(22日)簿

记建档发行20亿元人民币短期融资券,期限一年.

上海电气集团旗下有上市公司上海电气(601727.SS)(2727.HK).

本期券为上海电气集团今年第三期短期融资券,其此前分别于2月和7月发行了共60亿元一年短融.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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上海电气集团 80 20 12 9/22簿记建档 建设银行 AAA 9/23 9/26

华夏银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进

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