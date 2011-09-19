〔中国新债〕上海电气集团将于周四发行20亿元短期融资券,期限一年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月19日电---中国最大电力设备供应商--上海电气(集团)总公司周一公告称,将于周四(22日)簿
记建档发行20亿元人民币短期融资券,期限一年.
上海电气集团旗下有上市公司上海电气(601727.SS)(2727.HK).
本期券为上海电气集团今年第三期短期融资券,其此前分别于2月和7月发行了共60亿元一年短融.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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上海电气集团 80 20 12 9/22簿记建档 建设银行 AAA 9/23 9/26
华夏银行
=============================================================================================(完)
参看详情,可点选上海清算所网站(here)
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。