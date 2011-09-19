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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 11:33 BJT

〔中国农业〕将轮换出库一批储备玉米,以抑制价格持续上涨--粮油信息中心(更新版)

(新增更多细节及背景)

路透北京9月19日电---中国国家粮油信息中心周一表示,为抑制玉米价格持续上涨的势头,有关部门将于近期轮换出库一批储备玉米,增加市场供给.

粮油信息中心并未提供玉米出库数量及具体日期.

报告表示,当前玉米价格仍然高位运行,但未来一周华北黄淮地区玉米价格有望回落.

"目前河南、山东、山西南部等地区玉米处于蜡熟期,一旦天气好转,玉米即可大量上市...可以预计短期内玉米将集中上市,这带给市场价格下行压力将比以往增加,"粮油信息中心表示.

自9月上旬以来,河南、山东部分地区早熟玉米上市,玉米收购价格同比提高300-400元人民币/吨.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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