〔中国农业〕将轮换出库一批储备玉米,以抑制价格持续上涨--粮油信息中心(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多细节及背景)
路透北京9月19日电---中国国家粮油信息中心周一表示,为抑制玉米价格持续上涨的势头,有关部门将于近期轮换出库一批储备玉米,增加市场供给.
粮油信息中心并未提供玉米出库数量及具体日期.
报告表示,当前玉米价格仍然高位运行,但未来一周华北黄淮地区玉米价格有望回落.
"目前河南、山东、山西南部等地区玉米处于蜡熟期,一旦天气好转,玉米即可大量上市...可以预计短期内玉米将集中上市,这带给市场价格下行压力将比以往增加,"粮油信息中心表示.
自9月上旬以来,河南、山东部分地区早熟玉米上市,玉米收购价格同比提高300-400元人民币/吨.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。