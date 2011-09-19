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债券 | 2011年 9月 19日 星期一 13:17 BJT

《中国国债发行日程表》--9月19日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间

(亿元人民币)

============================================================================

财政部 至多60 1年 3.85% 储蓄国债 9/10-9/23 --

至多150 3年 5.58%

至多90 5年 6.15%

财政部 *325.1 1年 *3.90% 记账式国债 9/15-9/19 9/21

财政部 150 6个月 *3.9394% 贴现国债 9/19-9/21 9/23

(3.9394%为加权中标收益率)

财政部 *300 10年 *周三招标 记账式国债 *9/22-9/26 *9/28

(该期国债为今年第19期10年期品种续发)

财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10月12日 --

财政部 -- 5年 -- 记账式国债 10月19日 --

财政部 -- 10年 -- 记账式国债 11月16日 --

财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11月23日 --

财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12月7日 --

财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12月14日 --

2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间

(亿元人民币)

============================================================================

注:1、*代表新增

2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)

--整理 曲伟治; 审校 边竞

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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