(重发)〔中国票据市场〕转贴利率小幅上行,资金面再起波澜然冲击有限

(重发以调整格式)

路透上海9月19日电---中国票据市场转贴利率周一小幅上行.大盘新股发行等令资金面再起波澜,但对本已处于高位的票据报价,冲击相对有限.由于信贷规模并无松动迹象,报价短期内难有调头向下的可能性.

华北一银行交易员认为,"(资金利率小幅上行)影响暂时不大,除非像过年那段时间涨得很高."

中国银行间市场质押式回购加权平均利率周一多大涨.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付等因素的压力还未过去,中国水电大盘新股发行又来袭扰机构流动性预期,资金利率应声大涨.[CN/CN]

上述交易员并认为,只有政策面出现重大转向,信贷规模才有放松的可能性,但这种情况发生的概率不大.目前,企业为维持正常的资金流有出票需求,但银行票据融出"出口"受限,利率被大幅推高.信贷规模仍是困扰票据市场最大的问题.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

-------------------------------------------------------

今日 9.2266/8.7689 9.8102/9.2138 10.1667/9.2858

上日 9.1786/8.6978 9.7020/9.1649 10.0685/9.2149

-------------------------------------------------------

变动 +4.80bp/+7.11bp +10.82bp/+4.89bp +9.82bp/+7.09bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价略跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6005%,较上日略跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.2921/3.2121 3.5202/3.4622

上日 3.2794/3.2034 3.5109/3.4539

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)