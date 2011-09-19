(重发)〔中国票据市场〕转贴利率小幅上行,资金面再起波澜然冲击有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(重发以调整格式)
路透上海9月19日电---中国票据市场转贴利率周一小幅上行.大盘新股发行等令资金面再起波澜,但对本已处于高位的票据报价,冲击相对有限.由于信贷规模并无松动迹象,报价短期内难有调头向下的可能性.
华北一银行交易员认为,"(资金利率小幅上行)影响暂时不大,除非像过年那段时间涨得很高."
中国银行间市场质押式回购加权平均利率周一多大涨.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付等因素的压力还未过去,中国水电大盘新股发行又来袭扰机构流动性预期,资金利率应声大涨.[CN/CN]
上述交易员并认为,只有政策面出现重大转向,信贷规模才有放松的可能性,但这种情况发生的概率不大.目前,企业为维持正常的资金流有出票需求,但银行票据融出"出口"受限,利率被大幅推高.信贷规模仍是困扰票据市场最大的问题.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 9.2266/8.7689 9.8102/9.2138 10.1667/9.2858
上日 9.1786/8.6978 9.7020/9.1649 10.0685/9.2149
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变动 +4.80bp/+7.11bp +10.82bp/+4.89bp +9.82bp/+7.09bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价略跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6005%,较上日略跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.2921/3.2121 3.5202/3.4622
上日 3.2794/3.2034 3.5109/3.4539
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。