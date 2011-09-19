〔中国债市动态〕现券收益率变化不大,资金面宽松对峙谨慎心态

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月19日电---中国银行间债市周一现券收益率总体变化不大,交投相对清淡.中国水利水电大盘股发行将启,但因各行头寸准备充分,今日市场流动性状况暂未受大影响,这与投资者对後市的谨慎预期形成对峙,短融收益率甚而略有下行.
"今天债市没有变化,比较冷清,"北京一银行交易员称,"现在钱比较多,短融还有2个点左右下降;三到五年的利率债,卖盘比较多,很少有买盘,大家都很谨慎."
该交易员并表示,吸取此前教训,各家机构都准备了大量的头寸以备季末和"十.一"长假之需,当前流动性较为充裕,中国水利水电A股发行消息暂未波及到现券市场.
有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司周一如期刊登招股意向书,启动其A股发行程序,拟募资173亿元人民币.周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日为其网上申购日.[ID:nCN1972555]
剩馀期限近0.9年的短融11武钢CP02券加权收益率tCN1181348=CFXS为5.2909%,较前一日5.3663%下跌.(完)
--发稿 钟华; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。