〔中国债市动态〕现券收益率变化不大,资金面宽松对峙谨慎心态

路透北京9月19日电---中国银行间债市周一现券收益率总体变化不大,交投相对清淡.中国水利水电大盘股发行将启,但因各行头寸准备充分,今日市场流动性状况暂未受大影响,这与投资者对後市的谨慎预期形成对峙,短融收益率甚而略有下行.

"今天债市没有变化,比较冷清,"北京一银行交易员称,"现在钱比较多,短融还有2个点左右下降;三到五年的利率债,卖盘比较多,很少有买盘,大家都很谨慎."

该交易员并表示,吸取此前教训,各家机构都准备了大量的头寸以备季末和"十.一"长假之需,当前流动性较为充裕,中国水利水电A股发行消息暂未波及到现券市场.

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司周一如期刊登招股意向书,启动其A股发行程序,拟募资173亿元人民币.周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日为其网上申购日.[ID:nCN1972555]

剩馀期限近0.9年的短融11武钢CP02券加权收益率tCN1181348=CFXS为5.2909%,较前一日5.3663%下跌.(完)