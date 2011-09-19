《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:走势再次受到希腊问题的左右

IFR悉尼9月19日电---美元兑日圆以外亚洲货币全面大涨,因欧元兑美元开盘大跌且未见回升.

欧元兑美元跌势令已澳元/美元为首的风险交易全面承压.股市呈现重挫,其中美国股票指数期货下跌1.6%.

特定美元兑日圆以外亚洲货币出现干预行动,导致涨势受到限制,但中长期投资资金出走持续带动日圆以外亚洲货币下跌,其中基金经理不太可能受到干预动摇,无论当前环境下干预行动有多麽协调一致.

市场因为希腊问题而抛出风险部位.周日针对希腊问题召开的紧急会议未包含新的节约措施以安抚其北边的邻国以及欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)[ID:nCN1972237],但看来似乎不过是一个小小的不安迹象.

当问题重点(如美国财长盖特纳试图解释的那样)在于银行业(及其资本不足)时,将需要提出和不良资产救助计画(TARP)类似措施,然而欧洲央行及北边邻国政界人士仍为此陷入僵局.

欧盟/欧洲央行仍有意强迫希腊执行深度节约措施,而市场认为这些措施成功的希望不大.(完)