《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:走势再次受到希腊问题的左右

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼9月19日电---美元兑日圆以外亚洲货币全面大涨,因欧元兑美元开盘大跌且未见回升.
欧元兑美元跌势令已澳元/美元为首的风险交易全面承压.股市呈现重挫,其中美国股票指数期货下跌1.6%.
特定美元兑日圆以外亚洲货币出现干预行动,导致涨势受到限制,但中长期投资资金出走持续带动日圆以外亚洲货币下跌,其中基金经理不太可能受到干预动摇,无论当前环境下干预行动有多麽协调一致.
市场因为希腊问题而抛出风险部位.周日针对希腊问题召开的紧急会议未包含新的节约措施以安抚其北边的邻国以及欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)[ID:nCN1972237],但看来似乎不过是一个小小的不安迹象.
当问题重点(如美国财长盖特纳试图解释的那样)在于银行业(及其资本不足)时,将需要提出和不良资产救助计画(TARP)类似措施,然而欧洲央行及北边邻国政界人士仍为此陷入僵局.
欧盟/欧洲央行仍有意强迫希腊执行深度节约措施,而市场认为这些措施成功的希望不大.(完)
--编译 张明钧;审校 沈以文
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。