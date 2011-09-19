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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 12:13 BJT

〔亚洲汇市〕欧元/美元下滑1%,欧盟会议无重大成果令市场失望

* 美元本周表现料超越欧元、英镑与澳元

* 美联储周二将开始为期两日的政策会议

* 欧元在1.3599附近存在下档支撑

* 传言称有亚洲主权账户抛售澳元和欧元

路透新加坡/悉尼9月19日电---欧元周一开局走势振荡,周末期间欧洲应对债务危机的努力遭遇一连串政治打击引发避险潮,令欧元跌势加速.

欧元/美元EUR=日内下滑约1%至1.3664美元,欧元/日圆EURJPY=R则跌0.8%至105.06日圆,因投资者对欧盟周末在波兰举行的会议未取得重大成果感到失望.

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