〔亚洲汇市〕欧元/美元下滑1%,欧盟会议无重大成果令市场失望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美元本周表现料超越欧元、英镑与澳元
* 美联储周二将开始为期两日的政策会议
* 欧元在1.3599附近存在下档支撑
* 传言称有亚洲主权账户抛售澳元和欧元
路透新加坡/悉尼9月19日电---欧元周一开局走势振荡,周末期间欧洲应对债务危机的努力遭遇一连串政治打击引发避险潮,令欧元跌势加速.
欧元/美元EUR=日内下滑约1%至1.3664美元,欧元/日圆EURJPY=R则跌0.8%至105.06日圆,因投资者对欧盟周末在波兰举行的会议未取得重大成果感到失望.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。