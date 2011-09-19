〔中国货币市场〕回购利率多大涨,大盘新股发行袭扰机构流动性预期(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京9月19日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率周一早盘多大涨.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付等因素的压力还未过去,中国水电大盘新股发行又来袭扰机构流动性预期,资金利率应声大涨.

然市场人士也指出,当前不跨月的资金供给尚充裕,中国水电新股发行对市场资金面的影响,尚待其价格等要素确定後进一步观察.

"今天不跨月的资金还是比较多."上海一大型银行交易员称,"资金利率又上了一些,新股发行、季末、十一长假,大家对月底(流动性)还是有些担忧."

他并指出,中国水电对市场流动性的影响尚未完全显现,需拆入资金申购的机构或尚未开始借钱;机构认购热情跟新股定价水平密切相关,尚待其进一步明朗.

上海市另一大型银行资金交易员亦称,中国水电新股申购资金都将于本月底前解冻,其对预期的影响或大于对资金面的实际影响.

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司,拟发行不超过35亿A股,,计划使用募集资金合计173.17亿元人民币.按公司安排,9月26日(下周一)将刊登发行价格区间,28日确定最终发行价格.[ID:nCN1972555]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4842 3.1937 +29.05

七天CN7DRP=CFXS 3.5600 3.3186 +24.14

14天CN14DRP=CFXS 3.6064 3.4765 +12.99

---------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4917 3.2016 +29.01

七天CHICNY7D=CFXS 3.5896 3.3384 +25.12

====================================================================

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4840 3.2000 +28.40

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5500 3.3239 +22.61

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5800 3.4300 +15.00

--------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.4777 3.1900 +28.77

七天SHICNYSWD= 3.5500 3.3202 +22.98

三个月SHICNY3MD= 5.6138 5.6167 -0.29

====================================================================(完)