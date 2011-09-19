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市场报道 | 2011年 9月 19日 星期一 14:40 BJT

〔中国企业〕淘宝商城今年交易额规模将近千亿元,明年目标翻番--高层

路透北京9月19日电---中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下淘宝商城总裁张勇周一称,淘宝商城今年交易额规模将接近1,000亿元人民币,明年目标是两千亿.

他是在北京的一个新闻发布会上作出如上表述.

淘宝商城是淘宝网打造的在线B2C购物平台,阿里巴巴集团6月将淘宝网分拆为三家不同商业模式的公司:C2C网上购物平台淘宝网、B2C购物网站淘宝商城和网上购物搜索引擎一淘.三家公司全部为该集团全资所有.(完)

--发稿 宿泱韫; 撰写 苏丹; 审校 曾祥进

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