〔中国企业〕淘宝商城今年交易额规模将近千亿元,明年目标翻番--高层

他是在北京的一个新闻发布会上作出如上表述.

淘宝商城是淘宝网打造的在线B2C购物平台,阿里巴巴集团6月将淘宝网分拆为三家不同商业模式的公司:C2C网上购物平台淘宝网、B2C购物网站淘宝商城和网上购物搜索引擎一淘.三家公司全部为该集团全资所有.(完)