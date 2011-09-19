〔中国企业〕淘宝商城今年交易额规模将近千亿元,明年目标翻番--高层

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月19日电---中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下淘宝商城总裁张勇周一称,淘宝商城今年交易额规模将接近1,000亿元人民币,明年目标是两千亿.
他是在北京的一个新闻发布会上作出如上表述.
淘宝商城是淘宝网打造的在线B2C购物平台,阿里巴巴集团6月将淘宝网分拆为三家不同商业模式的公司:C2C网上购物平台淘宝网、B2C购物网站淘宝商城和网上购物搜索引擎一淘.三家公司全部为该集团全资所有.(完)
--发稿 宿泱韫; 撰写 苏丹; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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