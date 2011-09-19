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市场报道 | 2011年 9月 19日 星期一 13:07 BJT

〔韩国汇市〕韩元续跌触及六个月低点,交易员指海外人士大买美元

路透首尔9月19日电---韩国韩元/美元KRW=周一午盘跌逾1%,交易员指称海外买家有强劲的美元买盘,因对希腊主权债问题担忧重现.

韩元兑美元KRW=KFTC一度走软至1,127.0,为3月底以来最弱,0456GMT时报1,126.8.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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