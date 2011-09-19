韩朝周三将在北京举行核谈--报导

(本文由路透中文网编译)

路透首尔9月18日电---韩联社周日报导称，韩国与朝鲜两国的核问题特使周三将在北京举行双边会晤，旨在说服朝鲜停止推进核项目。

韩联社引述一名韩国政府高官的话称：“韩朝两国同意于9月21日举行核谈。确切时间与频率将在（北京）商讨。”

据韩媒报导，韩国首席核谈代表魏圣洛（Wi Sung-lac）与朝方首席核谈代表李英浩（Ri Yong-ho）已在北京，为双方两个月来的第二次会谈做准备。

记者尚未联系到首尔官员对相关报导进行证实。（完）