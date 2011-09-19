韩朝周三将在北京举行核谈--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透首尔9月18日电---韩联社周日报导称，韩国与朝鲜两国的核问题特使周三将在北京举行双边会晤，旨在说服朝鲜停止推进核项目。
韩联社引述一名韩国政府高官的话称：“韩朝两国同意于9月21日举行核谈。确切时间与频率将在（北京）商讨。”
据韩媒报导，韩国首席核谈代表魏圣洛（Wi Sung-lac）与朝方首席核谈代表李英浩（Ri Yong-ho）已在北京，为双方两个月来的第二次会谈做准备。
记者尚未联系到首尔官员对相关报导进行证实。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。