IMF前总裁卡恩谈性侵丑闻,称犯下道德错误

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎9月18日电---国际货币基金组织（IMF）前总裁卡恩（Dominique Strauss-Kahn）周日就涉嫌性侵向法国人民道歉，称犯下了抱憾终生的“道德错误”，并表示不会参与社会党总统竞选活动。

这是卡恩在纽约被控性侵以来首次接受采访。性侵案不仅中止了他在IMF的生涯，也断送其参选法国总统的机会。

卡恩表示，对自身判断适当、但属你情我愿的行为感到懊恼，称此事不仅令法国人民失望，也伤害到家人。

他周日接受法国TF1黄金时段节目采访时说：“这是道德错误，我肯定不以此为荣，我无比悔恨，这种情绪一直伴随着我。”

尽管卡恩表示後悔，但还是为自己作出辩护，称过程中并未使用暴力。他称，此次事件让他“失去了一切”。

卡恩原本被视作明年总统大选的热门人选，但因在美国被控涉嫌性侵而形象受损。不过後来美国检方撤销对其指控，他于9月4日返回法国。

卡恩此次接受采访时，黑色西装配蓝色领带，发型亦经精心打理，与5月中旬被捕後镜头下衣衫不整、蓬头垢面的形象判若两人。（完）