IMF前总裁卡恩谈性侵丑闻,称犯下道德错误

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎9月18日电---国际货币基金组织（IMF）前总裁卡恩（Dominique Strauss-Kahn）周日就涉嫌性侵向法国人民道歉，称犯下了抱憾终生的“道德错误”，并表示不会参与社会党总统竞选活动。
这是卡恩在纽约被控性侵以来首次接受采访。性侵案不仅中止了他在IMF的生涯，也断送其参选法国总统的机会。
卡恩表示，对自身判断适当、但属你情我愿的行为感到懊恼，称此事不仅令法国人民失望，也伤害到家人。
他周日接受法国TF1黄金时段节目采访时说：“这是道德错误，我肯定不以此为荣，我无比悔恨，这种情绪一直伴随着我。”
尽管卡恩表示後悔，但还是为自己作出辩护，称过程中并未使用暴力。他称，此次事件让他“失去了一切”。
卡恩原本被视作明年总统大选的热门人选，但因在美国被控涉嫌性侵而形象受损。不过後来美国检方撤销对其指控，他于9月4日返回法国。
卡恩此次接受采访时，黑色西装配蓝色领带，发型亦经精心打理，与5月中旬被捕後镜头下衣衫不整、蓬头垢面的形象判若两人。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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