《中国房地产焦点》"金九银十"难现加剧开发商资金困局,房价小降可期

* 楼市"金九银十"风光难现

* 资金困扰加剧,中小房企面临更严峻考验

* 房价下行趋势渐明,但跌幅有限

作者 邵晓忆

路透北京9月27日电---中国楼市传统销售旺季"金九银十"过半,此前满怀希望的开发商们最终恐怕还得失望收场.在楼市调控不减,资金成本压力日增之下,後期开发商打折促销的力度有望进一步加大,房价或呈下行趋势.

然而由于大型开发商目前尚无资金链断裂之忧,降价动力不足,全国普遍性的大幅降价潮短期内料难以发生.但中小型房企则面临更严峻的资金考验,行业集中度料将进一步提升;而久受压制的地产股短期内亦恐难有表现.

"目前中国房地产市场以刚性需求为主,在房价没有出现实质性下降的情况下,成交量很难出现明显反弹,今年'金九银十'将难以出现,"中原集团研究中心高级经理刘渊表示.

他并指出,近期土地市场拿地热情并未完全消退,表明开发商对後市的信心仍在;而主要开发商资金链尚无断裂危机,全面降价动力不足,但局部供应偏大区域房价将有所松动.

评等机构标准普尔周二亦表示,中国房地产销售趋弱且国内外信贷收紧可能会加剧流动性压力,信贷环境将促使房地产企业降价并寻找其他融资渠道,专门在北京和上海等地开发高档房地产的企业可能受创最重.并维持对行业"负面"展望.[ID:nCH0080381]

受限购影响,今年中国楼市销量持续低迷,"金九银十"成为开发商重要争夺阵地.但中国指数研究院数据显示,在监测的35个城市中,9月前三周大多数城市成交量出现同比下跌,"金九"不再几成定局.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市已有过半数城市房价环比停涨.中国国家统计局此前数据显示,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个.

**开发商资金困扰加剧**

在销售回款及融资渠道不畅的情况下,"金九"的褪色令开发商资金进一步紧张.而中小房企由于融资能力及渠道都低于大型房企,对资金风险控制能力亦弱于大型开发商,资金压力更趋严峻.

阳光100集团总裁易小迪此前在接受路透专访时坦言,受调控影响,开发商融资成本普遍上升,但信托、基金以及民间高利贷等资金大量进入房地产领域,开发商手头不缺资金.

但他同时表示,借钱维持现有局面成为开发商的首选,接下来预计"熬不下去,负债率过高的公司会与有钱的公司联合,会看见更多的兼并重组及企业联营."

今年调控以来,中小型房地产企业剥离房地产业务的案例和并购交易金额明显增多.Wind数据显示,今年上半年公司并购统计中涉及房地产交易的金额达231亿元人民币,较去年全年增长54%.

"中国小型私营开发商可能普遍面临资金压力,但我们相信大型上市房地产企业的资金来源较多,"瑞银证券的报告亦指出,其追踪的中国房地产开发商的净负债率目前已升至81%,高于2009年的68%,但仍低于2008年的117%.

此前消息人士指银监会要求信托公司上报与绿城集团及关联企业的房地产信托情况,令市场担心监管层对中国房地产市场的调控更趋收紧.[ID:nCH0079821]

首创置业(2868.HK)董事长刘晓光稍早亦表示,面对资金压力,目前小型房企由于项目很少,可找大企业合作,把资源让出来套现或共同把项目做完.

**房价下行趋势渐明,但跌幅有限**

这场"史上最严"的调控能否令房价出现"真摔"?或许在接下里的"银十"即可见分晓.业内人士及分析师表示,在调控不放松的预期下,未来房价下行趋势已逐渐明朗,但由于开发商资金状况良好,房价降幅有限.

"'金九'的低成交有效拉动了价格下跌,预计进入'银十'价格仍将会继续下跌,"链家地产首席分析师张月表示.

她认为,由于9月份成交持续维持低位,低成交情况下,一些想借助传统"金九"促销的开发商销售压力增加,因此选择降价销售,令整体成交价下降.

以北京为例,通州、大兴和房山等北京郊区已出现价格松动,通州一楼盘推出的60套特价房的降幅达10%左右.

搜房网(SFUN.N)董事长莫天全亦表示,未来6-12个月中国住宅房价将呈下降趋势,但由于大多房地产公司没有太大的资金压力和生存压力,房价下降幅度有限.

在投资建议方面,中金公司报告指出,受各种调控负面消息影响,四季度地产板块恐难有表现,悲观的情绪将持续至明年一季度.然而目前大部分地产公司处于资产净值(NAV)折让60%以上,已反应了近50%的房价跌幅,属于超调,股票有望见底回升.

东兴证券的房地产分析师郑闵钢亦认为,目前房地产股回调较充分,未来房价下降有利于减轻市场对政策再加压的预期,从而加大股价上升动力,建议中长期关注布局城市面广、销售周转快的公司如招商地产000024.SZ、万科(000002.SZ)200002.SZ、保利(600048.SS).(完)