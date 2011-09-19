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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 13:50 BJT

〔国际油市〕原油期货连续第二日下滑,受欧债忧虑和美元走强拖累

路透新加坡9月19日电---布兰特原油期货周一跌穿每桶112美元,欧洲在解决欧元区债务危机上遭遇挫折,令投资者更加担忧大宗商品的需求增速可能放缓.

原油期货连续第二日下滑,股票、金属和欧元亦下跌,而美元和黄金上涨.美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议之前,投资者青睐避险资产.FED会议可能释出推行进一步经济刺激政策举措的暗示.

0506GMT时,布兰特原油LCOc1跌0.85美元至每桶111.37美元,此前一度跌至111.21美元的上周三以来最低日内价位.美国原油期货CLc1下滑1.29美元至每桶86.67美元.

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