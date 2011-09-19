〔国际油市〕原油期货连续第二日下滑,受欧债忧虑和美元走强拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月19日电---布兰特原油期货周一跌穿每桶112美元,欧洲在解决欧元区债务危机上遭遇挫折,令投资者更加担忧大宗商品的需求增速可能放缓.
原油期货连续第二日下滑,股票、金属和欧元亦下跌,而美元和黄金上涨.美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议之前,投资者青睐避险资产.FED会议可能释出推行进一步经济刺激政策举措的暗示.
0506GMT时,布兰特原油LCOc1跌0.85美元至每桶111.37美元,此前一度跌至111.21美元的上周三以来最低日内价位.美国原油期货CLc1下滑1.29美元至每桶86.67美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。