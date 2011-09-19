《企业看点》--9月19日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月19日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 香港明报周一援引一位公司高管报导称,全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)(RUAL.PA)的母公司En+ Group,或将寻求于2012年下半年在香港上市.[ID:nL3E7KJ022]
* 德国明镜周刊(Der Spiegel)报导引述未具名的大众汽车(福斯汽车,Volkswagen)(VOWG_p.DE)高阶主管谈话指出,大众汽车可能采取行动收购日本铃木汽车(7269.T).[ID:nCT0400168]
* 英国星期日泰晤士报称,世界第三大零售商Tesco(TSCO.L)可能在Lloyds Banking Group(LLOY.L)本周开始出售英国园艺企业Garden Centre Group时,竞购後者的全部或部分股权.[ID:nL5E7KI0BH]
* 华尔街日报网络版周日报导,包括美国团购巨头Groupon Inc联合创始人在内的一群投资者,已达成收购芝加哥iconic Wrigley Building的暂定协议.[ID:nS1E78H04N]
* 英国星期日泰晤士报称,英国反垄断监管机构已调查英国酒店餐饮集团Mitchells & Butlers(MAB.L)的竞购者Joe Lewis和其他重要股东之间接洽的细节.[ID:nL5E7KI0B0]
* 一份德国杂志报导称,海湾国家卡塔尔有意收购戴姆勒(DAIGn.DE)所持欧洲航空暨防务公司EADSEAD.PA的7.5%股份.[ID:nL5E7KI0C9]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。