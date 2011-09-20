〔中国公开市场〕央行今日将进行300亿元正回购,期限七天--业内人士

路透上海9月20日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作,期限七天.

央行稍後还将招标发行10亿元一年期央票,发行量较上周锐减九成.月底将有大盘新股发行,加上季末和十一长假的备付压力,资金面预期将大为吃紧,且央票一二级市场利率倒挂明显,均使得央票需求大幅萎缩.不过交易员预期其发行收益率仍将持稳于3.5840%.

央行上周二招标发行的100亿元一年期央票,中标收益率连续第四周持平于3.5840%;同时进行的300亿元28天期和800亿元七天期正回购,中标利率亦分别持稳于2.8%和2.7%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)