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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 14:21 BJT

〔韩国股市〕收低1.04%,炼油和航空类股领跌

路透首尔9月19日电---韩国股市周一收跌,因市场对欧元区债务问题的忧虑挥之不去,而且国内的外汇市场大幅波动,令投资者更加不安.

炼油类股和航空类股领跌,S-Oil(010950.KS)和大韩航空公司(Korean Air)(003490.KS)分别下挫4%和2.7%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收低1.04%至1,820.94点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 侯向明

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