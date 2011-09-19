〔欧元债市〕德债期货盘初上涨,因欧债问题缺乏进展令投资者失望

路透伦敦9月19日电---德国公债期货周一盘初上扬,因欧元区决策者未能在周末的会议上出台解决该地区债务危机的新措施,令投资者失望,推升对公债的避险需求.

欧盟财长周末有关如何对抗欧元区债务危机的会议,未能取得新的突破.[ID:nCN1972195]而希腊誓言即将推出进一步撙节措施,但也未见具体措施.