〔路透基点〕台湾福龙兴业股份有限公司签署12亿台币七年期贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月19日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导称,殡葬服务提供商台湾福龙兴业股份有限公司今日签署了12亿台币的七年期定期贷款.
独家的委托主办行与额度分配行台新银行承贷10亿台币.
另有其它三家银行参贷,分别是日盛国际商业银行(1亿台币)、第一商业银行(5,000万台币)、华南商业银行(5,000万台币).
贷款分为两部分:A部分为3亿台币的再融资贷款;B部分为9亿台币,款项将用于资本支出.
费率为较90天或180天期二级市场商业票据利率加码160个基点.
承贷2亿台币或以上,可获先期费用8个基点,承贷1-1.99亿台币,可获费用5个基点.
贷款分17个季度等额还款,有三年宽限期,平均期限为五年.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。