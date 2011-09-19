版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 15:25 BJT

〔路透基点〕台湾福龙兴业股份有限公司签署12亿台币七年期贷款--RLPC

路透香港9月19日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导称,殡葬服务提供商台湾福龙兴业股份有限公司今日签署了12亿台币的七年期定期贷款.

独家的委托主办行与额度分配行台新银行承贷10亿台币.

另有其它三家银行参贷,分别是日盛国际商业银行(1亿台币)、第一商业银行(5,000万台币)、华南商业银行(5,000万台币).

贷款分为两部分:A部分为3亿台币的再融资贷款;B部分为9亿台币,款项将用于资本支出.

费率为较90天或180天期二级市场商业票据利率加码160个基点.

承贷2亿台币或以上,可获先期费用8个基点,承贷1-1.99亿台币,可获费用5个基点.

贷款分17个季度等额还款,有三年宽限期,平均期限为五年.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐