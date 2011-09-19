〔中国信用债评级〕中诚信国际将保利集团主体评级由AA+调升至AAA

* 发行主体: 中国保利集团公司

* 发行量及品种: 2009年13亿元五年期企业债

* 评级公司: 中诚信国际

* 评级调整情况:主体评级由AA+调升至AAA,评级展望为稳定

债项评级亦由AA+调升至AAA

路透上海9月19日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司上周五发布跟踪评级报告,将中国保利集团公司主体信用等级由AA+调升至AAA,评级展望为稳定;同时将其2009年发行的13亿元五年期企业债债项评级由AA+调升至AAA.

中诚信报告称,保利集团是21家以房地产为主业的央企之一.近年来,公司房地产业务增速远高于全国平均水平,市场占有率稳定上升,是保利集团利润的主要来源;另外,公司贸易和文化业务保持稳定增长,其中军品进出口签约额已连续多年位于全国军贸企业前三甲.

截至2011年6月末,公司共获得各银行综合授信额度约1,900亿元人民币,其中未使用额度约1,000亿元.

不过报告亦指出,由于政府的房地产调控政策越发严厉,房地产企业正面临经营状况和融资情况持续恶化的压力.随着公司业务的高速发展,保利集团资产负债率由2008年末的70.31%上升至2011年6月末的79.70%,期间负债规模亦由343.70亿元增至1,149.07亿元,公司未来两年面临较大的债务偿付压力.

保利集团是A股上市公司保利地产(600048.SS)和H股上市公司保利香港(0119.HK)的母公司.(完)

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