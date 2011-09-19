〔中国信用债评级〕中诚信国际将保利集团主体评级由AA+调升至AAA

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 发行主体: 中国保利集团公司
* 发行量及品种: 2009年13亿元五年期企业债
* 评级公司: 中诚信国际
* 评级调整情况:主体评级由AA+调升至AAA,评级展望为稳定
债项评级亦由AA+调升至AAA
路透上海9月19日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司上周五发布跟踪评级报告,将中国保利集团公司主体信用等级由AA+调升至AAA,评级展望为稳定;同时将其2009年发行的13亿元五年期企业债债项评级由AA+调升至AAA.
中诚信报告称,保利集团是21家以房地产为主业的央企之一.近年来,公司房地产业务增速远高于全国平均水平,市场占有率稳定上升,是保利集团利润的主要来源;另外,公司贸易和文化业务保持稳定增长,其中军品进出口签约额已连续多年位于全国军贸企业前三甲.
截至2011年6月末,公司共获得各银行综合授信额度约1,900亿元人民币,其中未使用额度约1,000亿元.
不过报告亦指出,由于政府的房地产调控政策越发严厉,房地产企业正面临经营状况和融资情况持续恶化的压力.随着公司业务的高速发展,保利集团资产负债率由2008年末的70.31%上升至2011年6月末的79.70%,期间负债规模亦由343.70亿元增至1,149.07亿元,公司未来两年面临较大的债务偿付压力.
保利集团是A股上市公司保利地产(600048.SS)和H股上市公司保利香港(0119.HK)的母公司.(完)
欲查看跟踪评级报告全文,请点击中国债券信息网(here)
--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。