〔中国公开市场〕一年央票收益率连续第五周持平于3.5840%--公告

路透上海9月20日电---中国人民银行周二公告称,稍早招标的10亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第五周持平于3.5840%.

公告并显示,央行今日进行的300亿元七天期正回购操作,中标利率也持平在2.70%.

央行上周二招标发行的100亿元一年期央票,中标收益率连续第四周持平于3.5840%;同时进行的300亿元28天期和800亿元七天期正回购,中标利率亦分别持稳于2.8%和2.7%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周二 10亿元 96.54元 3.5840% 0 基点(bp)

上周二 100亿元 96.54元 3.5840% 0 bp (完)

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