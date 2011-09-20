超级富豪退出政坛,凸显俄政治生态

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月16日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯亿万富翁米克哈伊・普罗霍罗夫（Mikhail Prokhorov）突然退出俄罗斯政坛，显示在俄罗斯政治和商业仍无法兼容并蓄。

这位金属业大亨6月步入政坛，外界当时曾希望这预示着俄罗斯政治将有更多自由，现在不但希望落空，更引发了对普罗霍罗夫在商界前景的忧虑。

“他的主要错误是介入政治，寡头不应该这样做，”俄罗斯驻北约大使Dmitry Rogozin告诉俄罗斯《生意人报》（Kommersant）。

普罗霍罗夫周四辞任俄罗斯正义事业党领袖，因此前党内出现分裂。他指责这是俄罗斯政府暗箱操作的结果。

很多政治分析人士称，他三个月前出现在俄罗斯政坛必定事先获得了克里姆林宫的认可，但他的野心太大了，超出了应有的范围。

在2000-2008年的两届总统任期内，普京削弱了富豪在上世纪90年代叶利钦执政期间获得的政治影响力，让他们远离政治。

“在我们国家拥有多少财富并不重要，即使拥有1,000亿（美元），一旦令当局感到不快，钱财救不了你的命，”莫斯科《回声》（Ekho Moskvy）电台评论员Anton Orekh说道。

他将普罗霍罗夫与俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基( Mikhail Khodorkovsky）进行比较。霍多尔科夫斯基在2003年显露政治野心之後即遭逮捕。俄罗斯政府将他的石油产业帝国分拆变卖，而他自己至今仍身陷牢狱。

“他（普罗霍罗夫）在这场阴谋中表现的太缺乏经验了，反应迟钝、甚至有些天真......他原以为自己会是个特例，但我们的政治游戏规则不允许特例，”Orekh说道。

“他们不允许任何人成为列外，霍多尔科夫斯基在他的那个年代不理解这点，现在普罗霍罗夫也没有领会其中要义--希望上帝保佑他不要遭受与霍多尔科夫斯基相同的命运。”

鲜有政治家怀疑普罗霍罗夫进入政坛得到了现任总统梅德韦杰夫和总理普京的默许。

外界普遍认为普罗霍罗夫扮演着政府用以释放批评压力的安全阀的角色。克里姆林宫希望借此改变自己操纵民主的政府形象，并在12月4日议会选举中争取更多激进党派的投票。

作为寡头，普罗霍罗夫并不受那些未受益于国家转向资本主义制度的民众的欢迎，从来也没有多大可能获得群众的支持。他在表达了希望当选总理、甚至总统的意愿後，迅速失宠。

正义事业党指责总统制度为集权的君主政体，普罗霍罗夫要求在议会中为各党派的席位设限。这是极具风险性的言论，因为普京所属的统一俄罗斯党在议会中占有三分之二的绝对优势。

“他的错误在于他卷入了克里姆林宫事务，自认为他们会给予其独立，”俄罗斯苹果党(Yabloko)领导人Sergei Mitrokhin告诉《生意人报》。（完）