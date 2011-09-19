〔欧洲个股〕意法半导体首席执行官称有财力进行收购--华尔街日报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透巴黎9月19日电---法国芯片生产企业意法半导体(STM)(STM.PA)首席执行官Carlo Bozotti在接受华尔街日报采访时称,对于在美国和亚洲扩张其微处理器和运动传感器业务,公司持开放态度.
该公司提列10亿美元进行收购,希望在上述领域成为"全球主要领先企业",同时降低在欧元区的成本基础,以弥补美元疲软造成的损失,Bozotti称.
"如果出现机会,我们有财力应对并购机会,"华尔街日报周一援引Bozotti讲话称.
但目前"没有项目",公司的首要任务是使其亏损的ST-Ericsson合资企业扭亏为盈,Bozotti表示.(完)
--编译 于春红;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。