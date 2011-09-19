〔欧洲个股〕意法半导体首席执行官称有财力进行收购--华尔街日报

路透巴黎9月19日电---法国芯片生产企业意法半导体(STM)(STM.PA)首席执行官Carlo Bozotti在接受华尔街日报采访时称,对于在美国和亚洲扩张其微处理器和运动传感器业务,公司持开放态度.

该公司提列10亿美元进行收购,希望在上述领域成为"全球主要领先企业",同时降低在欧元区的成本基础,以弥补美元疲软造成的损失,Bozotti称.

"如果出现机会,我们有财力应对并购机会,"华尔街日报周一援引Bozotti讲话称.

但目前"没有项目",公司的首要任务是使其亏损的ST-Ericsson合资企业扭亏为盈,Bozotti表示.(完)