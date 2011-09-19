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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--9月20日****

路透9月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲央行会议记录 9月 -- --

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 +0.7%

(较上年同期) +5.8% +5.8%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差28.25

0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- +4.1%

(较上年同期) -- +13.6%

0900 德国ZEW景气判断指数 9月 负45 负37.6

现况指数 40.0 53.5

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月17日当周 -- +1.3%

1230 美国房屋开工年率(万户) 8月 59 60.4

建筑许可年率(万户) 59 60.1

1230 加拿大领先指标 8月 +0.1% +0.2%

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 +0.8% +0.2%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月17日当周 -- +4.5%

2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字6.9 赤字1

截至第二季的年度 赤字79.8 赤字83

2300 韩国失业率 8月 -- 3.3%

2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 逆差2,188 顺差725

出口(较上年同期) +8.0% -3.3%

进口(较上年同期) +14.0% +9.9%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 9月 14 15 (完)

--整理 隋芬;审校 张明钧

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