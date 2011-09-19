主要国家经济指标预测--9月20日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月20日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------------------------------------------------
0130 澳洲央行会议记录 9月 -- --
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 持平 +0.7%
(较上年同期) +5.8% +5.8%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差28.25
0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- +4.1%
(较上年同期) -- +13.6%
0900 德国ZEW景气判断指数 9月 负45 负37.6
现况指数 40.0 53.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月17日当周 -- +1.3%
1230 美国房屋开工年率(万户) 8月 59 60.4
建筑许可年率(万户) 59 60.1
1230 加拿大领先指标 8月 +0.1% +0.2%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 +0.8% +0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月17日当周 -- +4.5%
2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 赤字6.9 赤字1
截至第二季的年度 赤字79.8 赤字83
2300 韩国失业率 8月 -- 3.3%
2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 逆差2,188 顺差725
出口(较上年同期) +8.0% -3.3%
进口(较上年同期) +14.0% +9.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 9月 14 15 (完)
--整理 隋芬;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。