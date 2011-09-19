〔泰国经济〕内阁考虑为首次购房者减税,以促进消费--财长

路透曼谷9月19日电---泰国财长周一称,内阁周二将讨论一项帮助首次购房者的税务举措,以促进消费,并缓冲全球经济放缓对泰国经济的冲击.

财长Thirachai Phuvanatnaranubala称,适用于该计划的房屋价值限制已从300万泰铢(98,555美元)提高至500万泰铢(164,260美元).

泰国Revenue Department部门官员Satit Rungkasiri对记者称,该部建议,购房者五年内的应税收入可按房价的10%扣减.不过他未提供进一步细节.

泰国财长称,他认为国内消费和投资增加不会加剧通胀压力,因一些行业产能没有全部使用.

Thirachai表示,政府还计划寻求内阁通过帮助中小企业应对薪资增长的举措,并称这将包括机械设备、贷款和劳动技能的改善.(完)