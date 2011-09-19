〔欧洲股市〕大幅下挫,银行股跌幅居前

路透伦敦9月19日电---欧洲股市周一下跌,因德国总理梅克尔所属政党在柏林地区选举中失利,以及希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)因需要主持内阁会议而取消访问美国,均提升了市场对于欧债危机的忧虑.(完)