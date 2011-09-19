《中国新债预测》农发行三年固息债利率预测均值4.59%,接近二级市场

* 招标品种: 农发行三年固息债

* 招标金额: 至多150亿元人民币

* 招标时间: 周二(20日)10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 4.55%-4.65%

* 预测均值: 4.59%

路透上海9月19日电---中国农业发展银行周二将招标发行三年期固息债.路透调查显示,近期债市进入相持期,机构在一级市场的配置需求也较为稳定,预计该期新债中标结果将接近二级市场水平,均值在4.59%附近.

不过也有交易员认为,最近新债招标中不时出现明显高于预期水平的情况,表明市场谨慎心态未消,明日农发行三年债中标利率可能略高于二级市场.

北京一券商分析师预计,"可能在4.55%-4.6%间,农发债(发行利率)一直比国开(行债券)低5-10bp."

国家开发银行[CHDB.UL]9月8日招标的三年期固息债,中标利率为4.64%,高于此前4.57%的预测均值.[ID:nCN1952249]

中债登银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报为4.5913%;二级市场上剩馀期限约3.33年的国开行固息债070229券最新双边报价tCN070229=CFXM为4.62%/4.58%.

该期债为农发行今年第16期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为9月27日,9月21日-27日为分销期,10月8日上市.(完)