〔中国企业〕淘宝商城预计今年交易额近千亿元,明年目标翻番(更新版2)

(新增更多细节)

* 淘宝商城预计今年交易额近千亿元,明年目标翻倍

* 目前现金流充裕,没有IPO需要

* 未来随着规模扩大,利润率表现会更好

* 将实施全面开放的B2C平台战略

路透北京9月19日电---隶属于中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下的淘宝商城高层周一称,其今年交易额规模将接近1,000亿元人民币,明年目标是翻倍至两千亿,并对未来利润率增长表示了信心.

在淘宝商城战略发布会後的媒体采访中,公司总裁张勇表示,淘宝商城的财务状况非常良好,有非常强劲的现金流增长,在这样的情况下,"没有看到IPO的需求".

淘宝商城并宣布实施开放的B2C平台战略,所有零售形态均有机会共享明年两千亿市场规模的蛋糕.

国内38家B2C企业将在淘宝商城开设官方旗舰店,包括一号店、银泰网、库巴网、易讯等.

"淘宝商场目前有良好的盈利能力,而且利润率已经达到目前国内互联网公司的平均水平."张勇表示.

他并称,公司主要盈利模式是佣金,随着规模扩大,而多数成本不会与规模完全同步增长,未来利润率表现会更好一些.

据易观国际统计,今年二季度中国B2C市场规模为542亿元,其中淘宝商城占32.8%,仍远超竞争对手京东商城的12.4%.

今年6月,日益加剧的行业竞争促使阿里巴巴集团决定将淘宝网一拆为三,以期改善运营效率和灵活性.其中,淘宝商城是一个在线B2C购物平台,另外两家分别为C2C网上购物平台淘宝网和网上购物搜索引擎一淘.三家公司全部为该集团全资所有.[ID:nCH0065197]

阿里巴巴集团拥有在港上市的B2B子公司--阿里巴巴网络有限公司1688.HK.(完)