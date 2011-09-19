〔欧洲企业〕萨博汽车计划用中国投资者资金支付拖欠工资--报载

路透斯德哥尔摩9月19日电---瑞典商业日报Dagens Industri周一报导,如果处于困境中的汽车制造企业萨博汽车(Saab)SWAN.AS得不到债权人的保护,该公司计划用中国投资者近期承诺的资金支付已拖欠的工资及一些尚未支付的帐单,以避免破产厄运.

萨博汽车向债权人申请保护的要求遭到拒绝後,上周该公司两家工会及一家供应商已要求法院宣布萨博汽车破产.

该公司能否向初级法院申请裁决的决定最早将于周一出炉.

尽管在浙江青年莲花汽车公司的担保下,萨博汽车已同意安排7,000万欧元的过桥贷款融资,但还是遭到工会和供应商的破产申请.

"如果中国当局批准浙江青年莲花汽车公司和庞大集团的投资,在他们投资22亿瑞典克朗(合3.31亿美元)前,3.2亿瑞典克朗可以支付三个月的工资."该报援引一位消息灵通人士话称.

工会已表示,如果萨博汽车可以支付工资,他们将撤消他们提出的破产申请.

这位消息人士称,其馀资金将交给萨博汽车的供应商,他们被该汽车公司拖欠大约13亿瑞典克朗.

但消息人士称,只有萨博汽车保证供应商不会迫使其破产,浙江青年莲花汽车公司才会交给萨博汽车这笔资金.

萨博汽车一位女发言人拒绝发表评论.(完)