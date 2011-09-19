〔中国债市〕人民币利率互换短端略涨,大盘新股发行扰动资金面预期

路透上海9月19日电---中国人民币利率互换(IRS)周一短端略涨,因大盘新股中国水电发行扰动债市资金面预期,回购价格多数走升;中长期限品种变化不大.

交易员并称,尽管消费者价格指数(CPI)调整幅度可能不及预期,但经济下滑和通胀回落已是大势所趋,IRS後市上升的动力并不足.不过,考虑到国内货币政策在未来一段时间内也难见放松,因此IRS总体可能呈现出窄幅区间震荡走势.

"短端主要是根据资金面的变化而波动."华东一位银行交易员说,"对于中长端而言,上升或者下行的空间都不大,可能会维持10个bp左右的波动."

中国银行间市场质押式回购加权平均利率周一早盘多大涨.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付等因素的压力还未过去,中国水电大盘新股发行又来袭扰机构流动性预期,资金利率应声大涨.[CN/CN]

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司,拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元人民币.按公司安排,9月26日(下周一)将刊登发行价格区间,28日确定最终发行价格.[ID:nCN1972555]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 4.4160/4.5360 4.2108/4.2983 3.8150/3.9050 3.7567/3.8517 3.7250/3.9775

周四 4.3643/4.4929 4.1508/4.2400 3.8000/3.8917 3.7433/3.8417 3.7900/3.9208

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变动+0.0517/+0.0431 +0.0600/+0.0583 +0.0150/+0.0133 +0.0134/+0.0100 -0.0650/+0.0567

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)