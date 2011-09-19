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市场报道 | 2011年 9月 19日 星期一 16:24 BJT

〔全球经济〕IMF代表Bob Traa:希腊除了努力稳定经济以外别无选择

路透雅典9月19日电---国际货币基金组织(IMF)希腊问题代表Bob Traa周一在一场经济会议中说:

* 希腊政府除了专注于努力稳定经济以外别无选择

* 希腊眼下面临的挑战仍在财政领域和弱于预期的经济状况

* 希腊不应诉诸于越来越高的税收

* 希腊需要基础的结构性改革

* 担心针对希腊的EU/IMF援助计划得不到广泛的政治支持

* IMF强烈不认同有关希腊EU/IMF援助方案不成功的看法

希腊财长Evangelos Venizelos也在同一场会议中说:

* 国内经济的流动性问题是最优先事项

* 必须采取一切必要措施来获得竞争力

* 2011年该国经济可能萎缩5.5%

* 希腊必须停止创造赤字及更多的债务

* 2012年预算的优先任务将是减少支出

* 希腊财长称希腊必须刻不容缓的推进私有化及改革进程

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