〔全球经济〕IMF代表Bob Traa:希腊除了努力稳定经济以外别无选择

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透雅典9月19日电---国际货币基金组织(IMF)希腊问题代表Bob Traa周一在一场经济会议中说:
* 希腊政府除了专注于努力稳定经济以外别无选择
* 希腊眼下面临的挑战仍在财政领域和弱于预期的经济状况
* 希腊不应诉诸于越来越高的税收
* 希腊需要基础的结构性改革
* 担心针对希腊的EU/IMF援助计划得不到广泛的政治支持
* IMF强烈不认同有关希腊EU/IMF援助方案不成功的看法
希腊财长Evangelos Venizelos也在同一场会议中说:
* 国内经济的流动性问题是最优先事项
* 必须采取一切必要措施来获得竞争力
* 2011年该国经济可能萎缩5.5%
* 希腊必须停止创造赤字及更多的债务
* 2012年预算的优先任务将是减少支出
* 希腊财长称希腊必须刻不容缓的推进私有化及改革进程
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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