《亚洲原油展望》炼厂需求增加料支撑油价保持坚挺

路透新加坡9月19日电---亚洲原油价格本周料将保持坚挺,一些中东品级原油将维持在纪录水准附近,因炼厂加快采购.

亚洲炼厂在为冬季供热高峰储备库存,而且由于利比亚和北海产量减少,来自大西洋海盆的套利船货仍然有限.布兰特原油较迪拜原油升水保持每桶5美元上方,即便外界预期利比亚出口将恢复.

"(市场)应会受到支撑,因布兰特-迪拜原油价差扩大,足以促使炼厂购买更多船货,"一交易商称."上周仅是9月的第二周,是三周交易窗口(trading window)的开端,市况发展的非常快."