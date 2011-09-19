《亚洲原油展望》炼厂需求增加料支撑油价保持坚挺

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月19日电---亚洲原油价格本周料将保持坚挺,一些中东品级原油将维持在纪录水准附近,因炼厂加快采购.
亚洲炼厂在为冬季供热高峰储备库存,而且由于利比亚和北海产量减少,来自大西洋海盆的套利船货仍然有限.布兰特原油较迪拜原油升水保持每桶5美元上方,即便外界预期利比亚出口将恢复.
"(市场)应会受到支撑,因布兰特-迪拜原油价差扩大,足以促使炼厂购买更多船货,"一交易商称."上周仅是9月的第二周,是三周交易窗口(trading window)的开端,市况发展的非常快."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。