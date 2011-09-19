〔韩国个股〕STX决定放弃收购海力士半导体的计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月19日电---韩国STX Corp(011810.KS)周一表示,已决定退出海力士半导体(000660.KS)的竞购,使得这桩可能高达数十亿的交易充满变数.
"我们已决定停止推动对海力士半导体的收购,因考虑到全球经济的不确定性和投资负担,"STX在给监管部门的文件中表示.
另外据称,韩国外换银行004940.KS将与债权人商谈是否继续海力士半导体的股权出售行动.
航运-造船集团STX和韩国主要移动运营商SK电讯(017670.KS)曾于7月提交对海力士半导体的控股意向书,海力士半导体是全球第二大记忆体晶片(存储器芯片)生产商,多年来该公司一直在艰难寻找买家.(完)
--编译 丁琦;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。