〔韩国个股〕STX决定放弃收购海力士半导体的计划

路透首尔9月19日电---韩国STX Corp(011810.KS)周一表示,已决定退出海力士半导体(000660.KS)的竞购,使得这桩可能高达数十亿的交易充满变数.

"我们已决定停止推动对海力士半导体的收购,因考虑到全球经济的不确定性和投资负担,"STX在给监管部门的文件中表示.

另外据称,韩国外换银行004940.KS将与债权人商谈是否继续海力士半导体的股权出售行动.

航运-造船集团STX和韩国主要移动运营商SK电讯(017670.KS)曾于7月提交对海力士半导体的控股意向书,海力士半导体是全球第二大记忆体晶片(存储器芯片)生产商,多年来该公司一直在艰难寻找买家.(完)