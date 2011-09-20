〔中国债市〕财政部三个月期国库现金定存中标利率6.15%--业内人士

路透上海9月20日电---业内人士周二透露,中国财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行三个月定期存款招投标,中标利率6.15%.

本次国库现金定存招标为今年第八期,计划存款量300亿元人民币,起息日为9月20日,到期日12月20日.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

财政部和央行2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)