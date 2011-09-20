〔新债招标〕中国农发行三年固息债利率4.58%,接近预测均值--业内人士

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透上海9月20日电---业内人士周二透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币三年期固息债,中标利率为4.58%,接近此前4.59%的市场预测均值.
业内人士并透露,本次首场投标倍数为1.65倍.
该期债为农发行今年第16期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.
该期债缴款日和起息日为9月27日,9月21日-27日为分销期,10月8日上市.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类