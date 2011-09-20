〔新债招标〕中国农发行三年固息债利率4.58%,接近预测均值--业内人士

路透上海9月20日电---业内人士周二透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币三年期固息债,中标利率为4.58%,接近此前4.59%的市场预测均值.

业内人士并透露,本次首场投标倍数为1.65倍.

该期债为农发行今年第16期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为9月27日,9月21日-27日为分销期,10月8日上市.(完)