《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月19日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

北欧联合银行(Nordea)

欧元/美元:终于确立短期看跌趋势.

当前我们看到的反弹是超卖和各央行突然宣布提振美元流动性的共同结果.近期有愈来愈多的迹象显示,欧洲银行业难以获得美元融资.担忧欧洲信贷吃紧是欧元区主权债务危机的直接後果.

尽管此举提供了短期的缓解,但我们认为不会解决更大的问题.我们依然看跌,只有终场收在200日移动均线(目前切入位在1.4037)上方,才有理由转向中性立场.

美元/日圆:依然徘徊在主要支撑位76.25上方.

鉴于近期出炉的美国宏观经济数据不佳,以及汇价横盘整理,似乎预示卖家正日渐疲乏,压迫美元/日圆至新低的耐心正在衰减.

最近六周没能跌破并收在76.25下方不够好,出于这个原因,我们正改变短期内持中性看法的条件.

以前我们要求美元/日圆收盘升越78.05,但鉴于持续的横盘振荡趋势,我们正转向中性看法.这就是说,只有收盘跌破76.25,才会恢复短期看跌趋势.

英镑/美元:我们在关注1.5752下方日收盘位附近的1.53/54.若落至此下,英镑/美元也将收在技术图表显示的趋势线支撑位下方.利率和卖权定价等金融指标目前正支持倾向进一步下跌的看法.倘若收在1.5752下方,则可看跌.(完)

--编译 肖群英; 审校 程琳

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