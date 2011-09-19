《外汇动态》花旗分析师推荐做空英镑/美元和英镑/日圆

0747GMT--冒险意愿低迷以及英国央行实施进一步量化宽松的可能性增大,让英镑/美元GBP=D4和英镑/日圆GBPJPY=R的空头仓位变得有吸引力,花旗外汇分析师Valentin Marinov称.

他指出,如果英镑/日圆跌破近期119日圆下方的纪录低点,"可能触发一波停止单,进一步推低价格".市场将关注周三发布的英国央行会议记录."货币政策委员会(MPC)投票格局的变化,暗示对更多量化宽松的支持上升,可能继续全线压制英镑,"他说道.

英镑兑日圆和美元目前分别报120.93日圆和1.5742美元,英镑/美元稍早曾触及1.5685的八个月低点.(完)

--编译 吴云凌;审校 于春红

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