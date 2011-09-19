《外汇动态》花旗分析师推荐做空英镑/美元和英镑/日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0747GMT--冒险意愿低迷以及英国央行实施进一步量化宽松的可能性增大,让英镑/美元GBP=D4和英镑/日圆GBPJPY=R的空头仓位变得有吸引力,花旗外汇分析师Valentin Marinov称.
他指出,如果英镑/日圆跌破近期119日圆下方的纪录低点,"可能触发一波停止单,进一步推低价格".市场将关注周三发布的英国央行会议记录."货币政策委员会(MPC)投票格局的变化,暗示对更多量化宽松的支持上升,可能继续全线压制英镑,"他说道.
英镑兑日圆和美元目前分别报120.93日圆和1.5742美元,英镑/美元稍早曾触及1.5685的八个月低点.(完)
--编译 吴云凌;审校 于春红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。