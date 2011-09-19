〔韩国汇市〕韩元回吐年内涨幅触及六个月低位,因外资逃出韩国债市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月19日电---韩元兑美元周一跌逾2%,回吐年内涨幅,因有市场传闻称,在指标公债收益率(殖利率)跌至多年低位後,外资撤出韩国债市.
公债期货午盘暴跌,逆转先前涨势,并录得六个月来最大单日跌幅.
外资在周二9月合约到期前,出脱3,560亿韩元的韩国公债期货.截至周一的三个交易日中,外资共卖超接近1兆(万亿)韩元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。