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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 16:15 BJT

〔韩国汇市〕韩元回吐年内涨幅触及六个月低位,因外资逃出韩国债市

路透首尔9月19日电---韩元兑美元周一跌逾2%,回吐年内涨幅,因有市场传闻称,在指标公债收益率(殖利率)跌至多年低位後,外资撤出韩国债市.

公债期货午盘暴跌,逆转先前涨势,并录得六个月来最大单日跌幅.

外资在周二9月合约到期前,出脱3,560亿韩元的韩国公债期货.截至周一的三个交易日中,外资共卖超接近1兆(万亿)韩元.

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