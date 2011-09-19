〔银行观点〕中国票据市场利率料将维持高位,总体交投略显清淡--农行

路透上海9月19日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,随着季末和长假的日益临近,季末时点存款考核指标以及长假提现的压力,将增加流动性的紧张趋势.预计下周票据市场利率仍将维持高位运行.

报告并指出,下周是9月末和三季度末前两周,机构出于规模调控的需要,卖出需求将逐渐增强;买入方面,由于8月份新增贷款数据超出市场预期,买入需求进一步收到抑制.下周料将以卖出交易为主,总体交投略显清淡.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)