《交易视点》中国可转债初具博弈股市反弹甚至长期反转的能力--中金

路透上海9月20日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，转债 “进可攻、退可守”特性已经显现，初具在有较好安全边际前提下博弈股市反弹甚至长期反转的能力，建议投资者密切关注股市调整可能带来的又一次慢节奏建仓机会。

供求方面，债基发行乏力，仓位仍较高，投资者群体“被动多元化”仍将继续，民生银行转债还将带来冲击。

机会成本方面，转债尚无回购融资功能，信用债收益率大幅攀升显然在提高转债投资的机会成本，压制其估值水平。条款支撑弱化後，投资者难以从绝对价位判断个券底部，只能回归风险、收益的权衡。

结合我们对股市短期弱势震荡、中期不排除还有“最後一跌”的判断，转债市场在未来一段时期仍将处于底部煎熬状态，小幅震荡探底的可能性仍偏大，继续建议慢节奏建仓。

而直至股市出现“最後一跌”或者民生转债真正发行，建议投资者转为重仓持有。我们之前就曾判断，节前是可能出现低吸机会的敏感时点，建议投资者密切关注股市调整可能带来的又一次慢节奏建仓机会。

**热点个券**

本次双良转债条款博弈过程，投资者对条款保护颇为失望。那麽其他有回售条款保护个券又如何？我们在此做一梳理，供投资者参考：

中鼎转债：“双良转债遭遇回售具有警示作用，投资者在条款博弈中也占据了“有利地形”，公司适时修正转股价势在必行，但修正幅度存在担忧。即使修正幅度理想，考虑到该转债非常差的流动性，投资者也不可能收集到太多筹码。因此，当前价位下，已持有者显然可以持有，其他投资者仅建议在贴近回售价附近少量低吸。

新钢转债：进入回售期的转债，价格低于回售价的情况下并不常见，05年的邯钢转债出现过。我们认为这是对转股价修正不到位和滞後的合理反应。该转债下跌空间已经不大，但我们担心短期上涨空间也很小，转债价格贴近回售价格仍将是常态。

博汇转债：还有一年进入回售期，公司在转股价修正方面左右为难。投资者持有该转债面临比较大的机会成本。况且，我们较为担心，一旦未来信用风险上涨，低评级个券表现可能较差。

燕京转债：该转债距离触发回售条款还较远，转债目前股性较差，处境较为尴尬。相对性价比仍不突出，仍无重仓持有价值，性价比不及正股.(完)

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