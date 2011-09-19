版本:
中国
债券 | 2011年 9月 19日 星期一 16:56 BJT

〔标题新闻〕希腊与EU/IMF审查人员将于周一1200GMT举行撙节进展的电话会议--希腊政府官员

注:欧盟(EU),国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E7K700O]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐