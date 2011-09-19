〔中国债市〕现券收益率窄幅波动,资金暂宽松却难助买气回暖

路透上海9月19日电---中国银行间债市周一收益率波动不大.尽管市场流动性目前暂时宽松,但季末临近,机构预计月底资金面仍可能收紧,市场的谨慎态度压制现券买气表现,成交偏于清淡.

交易员并指出,季末因素又遭遇今年最大的新股中国水利水电首次公开发行(IPO),届时资金面将面临考验,债市也存在调整压力.

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司,拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元人民币.周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日为其网上申购日.[ID:nCN1972555]

"资金情况暂时还可以,但大家不敢买债,主要因为目前资金情况并不是常态,"上海一银行交易员称,"如果季末资金紧张的话,像一年以内的短期品种收益率可能会被推高."

他并认为,由于没有利好的基本面支撑,机构大多以谨慎的眼光审视目前的资金面偏宽,现券买气依然较为低迷,而考虑到季末又遭遇大盘股IPO,资金面情况可能发生逆转,现券收益率或将震荡走升.

剩馀期限4.83年的农发行固息债110412券CN110412=CFXS成交居首,收报99.03元,对应收益率4.5854%,成交74.07亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4732 3.5726

上日 3.1937 3.3186

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9533/3.8713

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8850/3.8260

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4743/4.4033(完)

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