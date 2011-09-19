〔中国债市〕现券收益率窄幅波动,资金暂宽松却难助买气回暖

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月19日电---中国银行间债市周一收益率波动不大.尽管市场流动性目前暂时宽松,但季末临近,机构预计月底资金面仍可能收紧,市场的谨慎态度压制现券买气表现,成交偏于清淡.
交易员并指出,季末因素又遭遇今年最大的新股中国水利水电首次公开发行(IPO),届时资金面将面临考验,债市也存在调整压力.
有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电建设股份有限公司,拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元人民币.周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日为其网上申购日.[ID:nCN1972555]
"资金情况暂时还可以,但大家不敢买债,主要因为目前资金情况并不是常态,"上海一银行交易员称,"如果季末资金紧张的话,像一年以内的短期品种收益率可能会被推高."
他并认为,由于没有利好的基本面支撑,机构大多以谨慎的眼光审视目前的资金面偏宽,现券买气依然较为低迷,而考虑到季末又遭遇大盘股IPO,资金面情况可能发生逆转,现券收益率或将震荡走升.
剩馀期限4.83年的农发行固息债110412券CN110412=CFXS成交居首,收报99.03元,对应收益率4.5854%,成交74.07亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 3.4732 3.5726
上日 3.1937 3.3186
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9533/3.8713
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8850/3.8260
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4743/4.4033(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。