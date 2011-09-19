〔中国国企〕1-8月国有企业利润总额同比增21.9%,8月环比则降10.5%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月19日电---中国国有企业1-8月共实现利润近1.53万亿元人民币,同比增长21.9%,增速较1-7月略有回落.
财政部周一在网站公布,8月国有企业利润总额较7月环比下降10.5%,降幅较7月进一步扩大,8月累计实现净利润1.15万亿元.
新闻稿并称,1-8月,国有企业累计实现营业总收入23.72万亿元,同比增长24.4%,环比8月增长0.2%;前八月的成本费用总额为22.34万亿元,同比增长24.7%;同期,应交税费2.01万亿元,同比增长25.3%.
另外,从行业看,1-8月实现利润同比增幅较大的行业为:有色、煤炭、商贸、石油、邮电通信.中央管理的五大发电企业和两大电网1-8月合计均盈利.
从环比看,石油、邮电通信、烟草等三个行业连续两月实现利润环比上升;交通、电力、汽车、钢铁、煤炭等行业实现利润环比降幅较大.(完)
欲了解更多详情,请点选财政部网站(here)
--发稿 赵红梅; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。