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亚洲 | 2011年 9月 19日 星期一 17:33 BJT

〔中国国企〕1-8月国有企业利润总额同比增21.9%,8月环比则降10.5%

路透北京9月19日电---中国国有企业1-8月共实现利润近1.53万亿元人民币,同比增长21.9%,增速较1-7月略有回落.

财政部周一在网站公布,8月国有企业利润总额较7月环比下降10.5%,降幅较7月进一步扩大,8月累计实现净利润1.15万亿元.

新闻稿并称,1-8月,国有企业累计实现营业总收入23.72万亿元,同比增长24.4%,环比8月增长0.2%;前八月的成本费用总额为22.34万亿元,同比增长24.7%;同期,应交税费2.01万亿元,同比增长25.3%.

另外,从行业看,1-8月实现利润同比增幅较大的行业为:有色、煤炭、商贸、石油、邮电通信.中央管理的五大发电企业和两大电网1-8月合计均盈利.

从环比看,石油、邮电通信、烟草等三个行业连续两月实现利润环比上升;交通、电力、汽车、钢铁、煤炭等行业实现利润环比降幅较大.(完)

欲了解更多详情,请点选财政部网站(here)

--发稿 赵红梅; 审校 丁淑琴

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