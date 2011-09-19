〔中国汇市〕人民币兑美元小幅收跌,欧元疲弱拖累非美货币走势(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元中间价下跌

* 汇市成交不活跃,市场以观望为主

* 疲弱欧元成人民币上涨掣肘

* 欧盟周末会议成果有限,避险情绪加重

路透上海9月19日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期汇价小幅收跌,因欧盟财长周末会议并无突破,市场避险情绪转浓导致欧元跌势明显,进而拖累非美货币,抑制人民币上涨动能.

交易员表示,汇市成交并不活跃,即期汇价窄幅波动,市场以观望为主.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3868 6.3841 6.3883 6.3848 6.3797 6.3834

"现在人民币走势几乎紧跟外围市场,欧元上周末跌了140-150个点(bp)."上海一银行交易员称.

亚洲汇市欧元周一开局走势振荡,周末期间欧洲应对债务危机的努力遭遇一连串政治打击,引发避险风潮,令欧元跌势加速.[FRX/CN]

以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3370/00 6.3210

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3880/00 6.3755

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水430点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3438元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)