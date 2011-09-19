〔外汇期权〕澳元/美元期权波动率上升,因避险情绪重燃现汇下跌--IFR

IFR伦敦9月19日电---澳元/美元期权波动率自周五以来录得可观涨幅,今天避险情绪重燃和澳元/美元现汇从周五的1.0399回跌至1.0213,令澳元/美元期权波动率全线走高.

一月期澳元/美元价平期权波动率周五触及14.0%中段水平,低于周三高位17.5%,在今天亚洲时段报15.25%,现仅回升至16.0%.尽管现汇回升至1.0250上方,仍有最新需求涌现,但因今天日本市场假日休市,市况颇为淡静,因此市场波动被放大.

一个月期澳元/美元期权风险逆转指标(RR)略微高于最近几周约5.0%的低位,上周三报6.0%,上周五为4.85%(偏向澳元卖权).两周期/delta值为0.25的澳元/美元RR今天报3.5%,偏向澳元卖权.

最近几周现汇低点在1.0180左右,该水平依然是关注焦点,且如果突破该点位,将触发下档需求和整体波动率重新回升,但在1.0200上方持续盘整将对多头不利.(完)