〔欧洲金融〕IMF再度向希腊施压,促其按援助协议要求执行改革(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* IMF对希腊进一步施压,促其推动改革
* IMF代表Traa表示,决定权在希腊方面
* 希腊财长称相信该国能获得新一笔援助贷款
路透雅典9月19日电---国际货币基金组织(IMF)周一表示,希腊必须按照欧盟/IMF救助计划所商定的方式执行改革,并改善税收状况,以具备获得下一笔援助贷款的资格.
该言论对雅典方面施加了进一步压力,促其按照承诺实施全面改革及撙节举措,以巩固财政,并避免出现可能危及欧元区的违约.
"决定权在希腊方面.至关重要的一点是执行,"IMF希腊问题代表Bob Traa在一个经济会议中表示.
希腊财长Evangelos Venizelos和欧盟/IMF审查小组负责人计划于周一稍晚就希腊财政进展事宜举行一场关键的电话会议.
在电话会议之後,希腊内阁将召开会议来讨论能确保希腊获得下一笔救助金的详细措施.Venizelos在会议场边表示,对希腊能有资格获得下一笔80亿欧元(110亿美元)的救助金充满信心.
当问及希腊是否会获得分批发放的款项时,Venizelos向路透记者表示:"会的,当然."
Venizelos也在会议中表示,节支将是2012年预算案中的优先要务,并预计今年希腊经济将萎缩5.5%,衰退步幅大于此前预期.(完)
--编译 丁琦/梁睿雪;审校 孙茉莉
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