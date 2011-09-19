〔欧洲金融〕希腊已得大量国际支持,需显示正采取改革措施--IMF代表

路透雅典9月19日电---国际货币基金组织(IMF)希腊问题代表Bob Traa周三表示,欧洲各国领导人7月批准的对希腊第二次救援已为希腊赢得了时间,但希腊必需展现出正采取措施并实施必要改革.

"你们已经得到大量支持以及时间.但你们需要表现出你们已团结起来,其中包括政治层面上的团结,"Traa在会上说.

"希腊需要建立起一个竞争公平、透明的经济.降低政府审批,增加市场透明性...将引擎中的污垢清除.有必要清理经济立法,解放经济."(完)