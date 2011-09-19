〔中国信用债评级〕中诚信国际将云投集团和云电投撤出评级观察名单

路透上海9月19日电---中国中诚信国际信用评级有限责任公司周一公告称,将2010年云投债AA+、2011年云南铁投债和云南省投资控股集团有限公司AA+、云南省电力投资有限公司AA-的主体信用等级撤出信用评级观察名单,并确认维持上述债项和主体目前的信用等级.

刊登在中国债券信息网上的公告称,考虑到导致上述债项信用等级和主体评级列入观察名单的事由目前已经消除,因此将其撤出.

云投集团今年4月份曾披露重组方案,计划将其持有的全部电力、煤炭资产及云投集团控股的云南电力投资有限公司(云电投)账面总资产进行整合,组建新的能投集团.新能投集团由云南省国资委持有其不低于51%的股权,云投集团不再控股.

中诚信国际7月发布公告,认为资产重组涉及云投集团和云投电的重要资产,可能因此影响到上述主体的偿债能力和主体信用等级,因此将其列入观察名单.[ID:nCN1858367]

不过云投集团9月公告表示,决定暂缓实施资产重组计划,并将在具备资产重组条件後,在保证公司信用等级和偿债能力不下降、债权人利益不受损失的前提下,规范、有序地实施资产重组.[ID:nCN1966919]

鉴于涉及到地方融资平台的发债主体资产重组可能对债权人利益的造成侵蚀,国家发改委发文规范资产重组行为,称将加强企业债存续期监管,规范企业资产重组程序,发债企业在债券存续期内进行资产重组,其方案必须经债券持有人会议同意等内容.[ID:nCN1870735]

云投集团是云南省最大的地方投融资平台,也是惟一的省属综合性投资公司,而地方融资平台的信用风险一直是今年市场警惕的问题.云投集团重组方案一出,就触发市场对其债务问题的担忧.(完)