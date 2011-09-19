(重温稿)《中国公开市场预测》资金趋紧令一年央票重现地量发行,收益率料仍平

* 一年央票发行量锐减九成,重现地量10亿元

* 大盘新股月底发行,适逢国庆长假备付压力大

* 资金面趋紧预期令央票需求大幅萎缩

* 发行收益率料还将继续持稳

路透上海9月19日电---中国央行公开市场明日一年期央票发行量将锐减九成至10亿元人民币.月底将有大盘新股发行,加上季末和十一长假的备付压力,资金面预期将大为吃紧,加上央票一二级市场利率倒挂明显,均使得央票需求大幅萎缩.不过交易员预期其发行收益率仍将持稳.

"预期(资金)会紧张,27号中水电IPO,"华南一银行交易员称,流动性趋紧预期影响到央票的投标热情.

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电今日启动A股发行程序,9月27日为其网上申购日.是次拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元.[ID:nCN1972555]中国银行间市场质押式回购加权平均利率随後多出现大涨.[ID:nCN1973219]

此外,北京一银行交易员认为,央票一二级市场利率倒挂明显,也是央票需求锐减的原因之一,"有钱也没人愿意投啊,利率那麽低".

不过交易员普遍认为,央行地量发行央票亦显示其无意引导央票发行收益率走升,预计明日招标结果还将继续走稳.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率报为3.9986%.

央行上周二招标发行的100亿元一年期央票,中标收益率连续第四周持平于3.5840%;同时进行的300亿元28天期和800亿元七天期正回购,中标利率亦分别持稳于2.8%和2.7%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续九周净投放,累计达3,510亿元,其中上周净投放70亿元.

下周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 10

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 --

正回购到期 800

====================================(完)