《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月19日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
法国兴业银行:
欧元/美元:可能跌落1.3430/95支撑区域,延续5月初由1.4945开始的下行趋势,跌向1月低点1.2860,途中可能在1.3245及1.2995停顿.
欧元/日圆:料将跌落上周低点103.90,并延续中线下行趋势至2001年6月低点99.85,下滑通道的低缘今天在102.45,是主要的停顿点.
美元/日圆:预料跌落8月中旬低点75.95,应会延续中线下行趋势,至少跌至下滑通道低缘,本周位置在73.35.
英镑/美元:1.5665的拉回水位及短线下滑通道低端(今日在1.5550),应是一路下探1.5295/1.5345区域的首道主要停顿位.
纽约 当日 今年来 2010年
0901GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3649 1.3797 -1.07 +2.03 1.3377
美元/日圆 JPY= 76.81 76.77 +0.05 -5.35 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 104.83 105.92 -1.03 -3.47 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.8833 0.8754 +0.90 -5.38 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.5732 1.5786 -0.34 +0.85 1.5599
美元/加元 CAD= 0.9833 0.9777 +0.57 -1.34 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0233 1.0359 -1.22 +0.29 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.8225 0.8283 -0.70 +5.57 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 78.580 79.530 -1.19 -5.41 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.170 63.590 -0.66 -0.13 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 120.82 121.19 -0.31 -4.61 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2425 1.2478 -0.42 -5.28 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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