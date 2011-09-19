《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月19日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

法国兴业银行:

欧元/美元:可能跌落1.3430/95支撑区域,延续5月初由1.4945开始的下行趋势,跌向1月低点1.2860,途中可能在1.3245及1.2995停顿.

欧元/日圆:料将跌落上周低点103.90,并延续中线下行趋势至2001年6月低点99.85,下滑通道的低缘今天在102.45,是主要的停顿点.

美元/日圆:预料跌落8月中旬低点75.95,应会延续中线下行趋势,至少跌至下滑通道低缘,本周位置在73.35.

英镑/美元:1.5665的拉回水位及短线下滑通道低端(今日在1.5550),应是一路下探1.5295/1.5345区域的首道主要停顿位.

纽约 当日 今年来 2010年

0901GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3649 1.3797 -1.07 +2.03 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.81 76.77 +0.05 -5.35 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 104.83 105.92 -1.03 -3.47 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8833 0.8754 +0.90 -5.38 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5732 1.5786 -0.34 +0.85 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9833 0.9777 +0.57 -1.34 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0233 1.0359 -1.22 +0.29 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8225 0.8283 -0.70 +5.57 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.580 79.530 -1.19 -5.41 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.170 63.590 -0.66 -0.13 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 120.82 121.19 -0.31 -4.61 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2425 1.2478 -0.42 -5.28 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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